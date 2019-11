Da hat sich Roman Lochmann (20) wohl verplappert! Erst im Oktober gaben der Webstar und sein Zwillingsbruder Heiko (20) ihren Fans einen tieferen Einblick in ihr Privatleben. Sie plauderten unter anderem aus, wann sie ihr erstes Mal erlebt haben und ob sie gerade in einer Beziehung stecken. Herauskam, dass Heiko sich in festen Händen befindet. Wie lange die Liaison mit Freundin Steffi schon dauert, ließ er sich nicht entlocken. Nun hat ausgerechnet sein Bruder Details offenbart!

Bei der McDonald's Benefiz Gala in München hakte Promiflash nach, wie Roman damit klarkomme, dass er im Gegensatz zu seinem Twin noch solo ist. "Für mich ist das ja nichts Neues mehr. Die sind seit über drei Jahren jetzt zusammen", antwortete er. Auf einen genauen Zeitraum wollten sich beide Lochis nicht festlegen. "Das ist geheim!", signalisierte der ehemalige Let's Dance-Teilnehmer.

Warum der Mainzer für sich behält, seit wann Steffi die Frau an seiner Seite ist, hat einen bestimmten Grund: Er wolle sein Privatleben bis zu einem gewissen Maß unter Verschluss halten. "Man muss nicht alles mit der Welt teilen, gerade solche Themen", stellte der YouTuber gegenüber Promiflash klar.

Getty Images Roman und Heiko Lochmann bei der Mc Donald's Benefiz Gala 2019

Instagram / steffigsw Heiko Lochmanns Freundin Steffi

Instagram / heikolochmann Heiko Lochmann, Webstar

