Diese Überraschung dürfte Pietro Lombardi (27) wohl gelungen sein! Nachdem der DSDS-Sieger von 2011 seinen Fans vor Kurzem eine große Ankündigung versprach, meldete er sich gestern Abend tatsächlich mit Hammer-News im Netz. Pietro wird im kommenden Jahr nicht nur auf Tour gehen – der Sänger gab außerdem bekannt: Bereits in wenigen Tagen wird er eine brandneue Single auf den Markt bringen.

"Standort" heißt der Song, den Alessios (4) Papa zusammen mit dem Rapper Dardan (22) produzierte. In einem Video auf seinem Instagram-Kanal äußerte sich Pie dazu: "Wir haben im Studio nicht 100 Prozent gegeben, sondern 100.000." Die Aufnahme, die schon am 29. November veröffentlicht werden soll, sei laut Pietro etwas ganz anderes als das, was man bisher von ihm kenne. "Jetzt ist es wirklich eine ganz neue Musikrichtung für mich", freute sich der Sänger und bedankte sich bei seinen Fans für die Treue und Unterstützung.

Während bei Pietro beruflich offenbar alles nach Plan läuft, wartet er privat noch immer auf das große Glück. Nach dem Ehe-Aus mit seiner Castingshow-Kollegin Sarah Lombardi (27) hatte der Musiker zuletzt heftig mit Love Island-Star Melissa (24) geflirtet. Nach mehreren Treffen mit der TV-Beauty stellte der 27-Jährige aber klar, dass die beiden keine gemeinsame Zukunft haben werden. "Die freie Zeit, die ich habe, möchte ich mit meinem Sohn nutzen. Vielleicht lässt es irgendwann die Zeit zu, dass da mehr daraus wird", offenbarte er.

