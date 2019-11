Ist das der neue Mann an Demi Lovatos (27) Seite? Bis Ende Oktober dieses Jahres hatte die Sängerin noch eine Liaison mit dem Ex-US-Bachelorette-Kandidaten Mike Johnson. Nach einigen Dates war dann aber Schluss mit dem Flirt, einen konkreten Grund nannte der Popstar dafür nicht. Jetzt postete Demi in den sozialen Medien ein Bild mit einem neuen Mann an ihrer Seite!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht Demi jetzt ein Foto von sich und dem Male-Model Austin Wilson. Beide scheinen schon sehr vertraut miteinander zu sein: Auf dem Bild gibt der 25-Jährige ihr mit nacktem Oberkörper einen liebevollen Kuss. Ihr neues Glück wollen die zwei offenbar nicht mehr geheim halten – auch Austin postete auf seinem Profil einen Schnappschuss von sich und seiner Liebsten. Darauf ist ebenfalls eine innige Verbindung zwischen den beiden zu erkennen: Austin umarmt Demi auf dem Foto zärtlich.

Nach den harten Monaten, die die Sängerin wegen ihrer Überdosis im vergangenen Jahr hinter sich hat, dürfte ihr ein neuer Partner gut tun. Heute sei sie jedoch stärker als jemals zuvor, gestand Demi vor Kurzem beim Teen Vogue Summit in Los Angeles: "Was ich sehe, wenn ich in den Spiegel schaue, ist eine Person, die echt viel durchgemacht hat. Ich sehe eine echte Kämpferin."

ActionPress/MediaPunch Mike Johnson

Instagram / austingwilson Demi Lovato und Austin Wilson

Instagram / austingwilson Austin Wilson, Model

