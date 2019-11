Die GZSZ-Stars sind im Babyfieber! Am vergangenen Samstag war es endlich so weit: Serien-Darstellerin Chryssanthi Kavazi (30) und ihr Mann Tom Beck (41) wurden zum ersten Mal Eltern. Mit einem ersten Foto ihres Sohnemanns verkündeten die Turteltauben am Dienstag, dass sie jetzt zu dritt sind. Natürlich war die Freude der Fans groß und auch Chryssanthis Soap-Kollegen waren ganz aus dem Häuschen. Iris Mareike Steen (28) widmete der Neu-Mama nun liebevolle Worte im Netz.

"Liebste Chryssanthi und liebster Tom, jetzt auch auf dem 'offiziellen Wege' nochmal alles erdenklich Liebe und Gute für euer gemeinsames Familienglück", schrieb sie zu einem Foto, das während Chryssanthis Abschiedsparty am GZSZ-Set entstanden war. Sie könne es kaum erwarten, den zauberhaften kleinen Menschen kennenzulernen und bot auch gleich ihre Unterstützung an: "Eure Nachbarin (iiich!) ist natürlich immer am Start, solltet ihr irgendwas brauchen." Dieses Angebot nahm die frischgebackene Mama nur allzu gern an. "Aaaawww!! Danke mein Herz!!! Ich nehm dich beim Wort und ruf dich an", kommentierte sie den Beitrag.

Auch andere Serien-Stars wie Felix van Deventer (23) und Timur Ülker (30) gratulieren der 30-Jährigen zum Nachwuchs. "GLÜCKWUNSCH! Meine Freundin hat eben noch gefragt, was bei euch abgeht und ich hatte mich auch gewundert, weil es so ruhig bei dir online war", schrieb der Nihat-Darsteller. Jörn Schlönvoigt (33), Valentina Pahde (25), Anne Menden (34) und Gamze Senol hinterließen ebenfalls Glückwünsche.

Instagram / chriss_cross Tom Beck mit seinem Sohn

Anzeige

Instagram / valentinapahde Gamze Senol, Chryssanthi Kavazi und Valentina Pahde im September 2019

Anzeige

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi und Felix van Deventer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de