2019 – was für ein aufregendes Jahr! Rihanna (31) blickt bisher auf eine äußerst erfolgreiche Karriere zurück, und das nicht nur in jüngster Zeit. Mit 16 Jahren unterschrieb die Sängerin ihren ersten Plattenvertrag und ist seitdem aus dem Musikgeschäft nicht mehr wegzudenken. Ihr Vermögen wird auf umgerechnet über zweihundert Millionen Euro geschätzt. Am Mittwoch schockte die "Rude Boy"-Interpretin ihre Community nun aber im Netz: Sie will sich eine musikalische Auszeit nehmen!

"Dieses Jahr war ein überwältigendes Jahr und ich arbeite an meiner Balance", teilte die Künstlerin bei Instagram mit. Der Post sei besonders an ihre Freunde, Familienmitglieder und Mitarbeiter gerichtet, die sie in den letzten Monaten vernachlässigt habe. "Bitte vergebt mir!", schrieb die Musikerin unter ihr Selfie mit Goldschmuck, Zylinder und mürrischer Miene. Wie lang die geplante Unterbrechung andauern wird, bezifferte RiRi noch nicht – doch sie wolle schon bald wieder zurück sein!

Ihre Fans spekulieren in der Zwischenzeit munter weiter um die Baby-Gerüchte der Beauty. Erst im vergangenen Monat äußerte sich Rihanna im Interview mit der Vogue, dass sie "ohne Zweifel" eines Tages Mama werden wolle. Der Verdacht, dass die 31-Jährige ihre freie Zeit für eine anstehende Familienplanung mit ihrem Partner und Geschäftsmann Hassan Jameel nutzen könnte, liegt da schon nahe. Was meint ihr dazu? Stimmt ab!

Instagram / badgalriri Rihanna im November 2019

Splash News Rihanna im Oktober 2019

Splash News Rihanna im September 2019

