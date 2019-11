Alle Sarah Connor-Fans können sich freuen! Schweren Herzens musste die "Wie schön du bist"-Interpretin ihre Herz Kraft Werke Tour Anfang November in Zürich, Mannheim und Stuttgart unterbrechen. Eine schwere Bronchitis war der Grund für die ausgefallenen Shows. Ihrer Community diese Information mitzuteilen, fiel ihr sichtlich schwer. Umso schöner die Nachricht, dass sie jedes Einzelne nachholen möchte. Jetzt verrät sie ihren Fans, wann genau die Termine stattfinden werden!

Über Facebook und Instagram verkündet Sarah (39) ihrer Anhängerschaft jetzt freudig: "Nachholtermine! Ihr Schnuckis. Ich freue mich riesig auf meine Fans in Zürich, Mannheim und Stuttgart! Am 1.12. Zürich, 2.12. Mannheim und am 3.12. Stuttgart! Jipppiiieeehhhh!" Auch für diejenigen, die sich jetzt erst entschließen sollten, bei ihrer Show dabei zu sein, hat sie eine gute Nachricht: "Ich glaube, für Mannheim und Zürich gibt es noch vereinzelt Tickets!"

Ab Mai 2020 hat die Sängerin 26 weitere Shows geplant. "Weil ihr mir in diesem Jahr die Bude eingerannt habt, alle Termine bis unters Dach ausverkauft waren und so viele Nachfragen von euch kamen, hab ich mir gedacht, wir machen's einfach noch mal", verkündete Sarah bereits auf ihrem Instagram-Account. Wer die 39-Jährige nächstes Jahr auf der Bühne sehen will, kann sich jetzt schon um die Karten kümmern.

Instagram / sarahconnor Sarah Connor, Sängerin

Anzeige

SAT.1/Steffen Z Wolff Sarah Connor, Sängerin

Anzeige

Splash News Sarah Connor im September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de