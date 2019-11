Mit diesen Liebes-News erfreute Lamar Odom (40) seinen Sohn nicht sonderlich! Gestern hatte der Profi-Basketballer seinen Fans verkündet, sich mit seiner Freundin Sabrina Parr verlobt zu haben. Auf diese Art wurde auch der Familie des Ex-NBL-Stars die Botschaft übermittelt, Lamar Jr. gefiel das ganz und gar nicht – der 17-Jährige machte kurz darauf seinem Ärger via Social Media Luft. Doch jetzt rudert der Teenager zurück und entschuldigt sich bei seinem Vater.

"Als ich gestern auf einem Sozialen Netzwerk erfahren habe, dass mein Vater sich verlobt hat, war das sehr emotional für mich. Ich war verletzt und überrascht", beginnt der Odom-Sprössling sein Statement auf Instagram. Zu einem Foto, das ihn und seine Schwester Destiny als kleine Kinder in den Armen ihres Papas zeigt, stellt er klar: "Am Ende des Tages bin ich ein Teenager und das bedeutet, ich werde langsam zu einem jungen Mann. Ich bin verantwortlich für das, was ich poste und ich empfinde nichts als Liebe für meinen Dad." Er wünsche seinem Vater nur das Beste.

In dem emotionalen Posting, das Lamar Jr. mittlerweile offenbar bereut, hatte er angedeutet, dass er nicht zum ersten Mal von den Aktionen seines Papas enttäuscht wurde: "Es ist eine Schande, dass die Familie das über Social Media herausfinden muss, aber so war das Leben eines Odom-Sohns schon immer." Auch dass der Sportler seiner Partnerin nach nur wenigen Monaten Dating-Phase bereits die ewige Liebe schwören will, kritisierte der Teenie in seinem Beitrag.

Instagram / lamarodom Lamar Odom und Sabrina Parr, 2019

Anzeige

Getty Images Sportler Lamar Odom

Anzeige

Instagram / lamar.morales.odom Lamar Odoms Sohn Lamar Jr

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de