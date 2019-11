Eigentlich zählt der ehemalige One Direction-Sänger Harry Styles (25) zu den am besten gekleideten Männern im Show-Business. Mit seinen inspirierten Looks und experimentierfreudigen Outfits sorgt er des Öfteren für Schlagzeilen und Aufsehen – so auch dieses Jahr bei der Met-Gala. Allerdings greift auch ein modebewusster Sänger-Schnuckel wie Harry anscheinend mal daneben. Paparazzi erwischten den "Sign of the Times"-Interpreten jetzt in einem besonders schrägen Ensemble.

Als er am Dienstagabend in New York City zum Abendessen ausging, trug der 25-jährige Musiker einen Pullunder mit aufgedruckten Schafen und erinnerte mit diesem Outfit an den Stil älterer Herren. Zu dem Tiermotiv-Oberteil hatte Harry eine viel zu groß wirkende, dunkelblaue Nadelstreifen-Hose und rosafarbene Lackschuhe kombiniert. Bei diesem Look passte nichts so richtig zusammen. Das Ex-Boyband-Mitglied hält sich aktuell in Big Apple auf, wo er für die neue Folge von Saturday Night Live am Wochenende probt. Dort wird er sowohl Gastgeber als auch musikalischer Act sein.

Vor Kurzem verriet der Designer Harris Reed, der für Harry bereits einige Outfits kreierte, in einem Interview mit der britischen GQ einen skurrilen Fashion-Fact über den Lockenkopf. Demnach soll der Sänger in London eine geheime Gruft besitzen, wo er all seine Outfits archiviert.

Backgrid Harry Styles beim SNL Dinner 2019 im Restaurant Lattanzi

enewsimage/ActionPress Harry Styles 2019 beim The Metropolitan Museum of Art's Costume Institute Benefit Camp

Backgrid Harry Styles, Sänger

