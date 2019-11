Patrick Fabian (32) schwebt im siebten Papa-Himmel! Im August dieses Jahres wurden der Berlin - Tag & Nacht-Darsteller und seine Freundin Lea zum ersten Mal Eltern. Seitdem teilt der Schauspieler regelmäßig Bilder mit seinem Töchterchen und spricht über die neuen Herausforderungen, denen er sich als Vater stellen muss. Mit einem zuckersüßen Post auf Social Media lässt er die vergangenen drei Monate nun noch einmal Revue passieren.

"Die neue Hauptrolle in meinem Leben! Heute bist du schon drei Monate alt, so ein kleines süßes Wunder, das problemlos das Leben zweier Erwachsener auf den Kopf stellt und alle Aufmerksamkeit auf sich zieht", schrieb der Hottie zu einem Throwback-Pic, auf dem er mit seinem Nachwuchs kuschelt. Damals war die Kleine gerade einen Tag alt und schlummerte friedlich im Arm ihres Daddys. Bei diesem Einblick wird der Serien-Star sogar ein wenig wehmütig: "Heute bist du gefühlt schon doppelt so groß. Mama und Papa werden dich immer lieben."

Seine neue Papa-Rolle kommt dem "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller auch in der Serie zugute. Denn seine Figur André bekam vor Kurzem ebenfalls ein Baby. Entgegen der Annahme einiger Fans handelt es sich dabei aber nicht sein Töchterchen Lilly.

Instagram / hontiponti Patrick Fabian mit Freundin Lea und Tochter Lilly, Oktober 2019

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian mit seiner Tochter

RTL 2 "Berlin – Tag & Nacht"-Stars Mandy (Laura Wölki) und André (Patrick Fabian)

