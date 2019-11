Endlich hat das Warten ein Ende! Netflix hat mit der Serie You, in der der Ex-Gossip Girl-Star Penn Badgley (33) die Hauptrolle übernommen hat, einen großen Hit gelandet. Seit dem Ende von Staffel eins können die Fans es nicht mehr erwarten, wie es mit der Sendung weitergeht. Penn verkörpert in dieser den Buchhändler Joe Goldberg, der durch Stalking und Manipulation das Herz seiner Auserwählten Guinevere Beck (gespielt von Elizabeth Lail, 27) gewinnen konnte – doch die Beziehung der beiden führt zu einem drastischen Ende und lässt viele Fragen offen. Nach fast einem Jahr Wartezeit, verrät der 33-Jährige jetzt, wann die neue Staffel zu sehen ist.

Mit einem kurzen Clip, den Penn jetzt über seinen Twitter- und Instagram-Account veröffentlicht, heizt er die Gemüter seiner Fans auf. Am 26. Dezember dieses Jahres soll die zweite Staffel von "You" starten – also genau zum selben Zeitpunkt wie vergangenes Jahr. "Bereit für einen Neuanfang", fügt er dem kurzen Clip hinzu. Denn für Joe geht es in eine neue Stadt – er verlässt New York und zieht nach LA. Die Produzentin von "You", Sera Gamble, verrät gegenüber der Cosmopolitan: "In der zweiten Staffel werden wir in Joes früheres Leben eintauchen und natürlich wollen wir mehr über ihn und sein komplettes Leben erfahren."

Auch Penn hatte bereits einige Details über die Fortsetzung des Psychothrillers verraten. In Los Angeles findet er schnell ein neues Opfer: Love Quinn (gespielt von Victoria Pedretti, 24). Und obwohl die erste Staffel schon viele brisante Szenen beinhaltete, soll es in der kommenden noch schlimmer werden. "Ich habe in dieser Staffel ein paar Dinge mit Körperrequisiten getan, die wirklich ekelerregend waren", gestand er.

Getty Images Elizabeth Lail und Penn Badgley, September 2018

Getty Images Penn Badgley, Schauspieler

Getty Images Victoria Pedretti bei der "The Haunting Of Hill House"-Premiere im Oktober 2018

