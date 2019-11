Endlich kommt er hinter Gitter! Wohin Kylie Jenner (22) auch geht – Paparazzo verfolgen sie, Fans kreischen und jagen Autogramme. Als weltweiter Star zieht sie überall Aufmerksamkeit auf sich, ihre Beautyprodukte sind innerhalb von Sekunden ausverkauft. Doch der Trubel um ihre Person birgt auch Schattenseiten. Nachdem ein unbekannter Mann unbefugt auf ihr Gelände gestürmt war, fürchtete sich der TV-Star im eigenen Haus. Jetzt gibt es jedoch beruhigende Neuigkeiten: Der Eindringling wurde zu einer Gefängnisstrafe verurteilt!

Brandon Sevilla Martinez drang im vergangenen Monat in das Gelände der Keeping up with the Kardashians-Beauty ein und klopfte wie ein Verrückter an ihre Haustür. Daraufhin wurde er von Wachmännern festgenom-men. Er wollte Kylie sehen, begründete Martinez später sein plötzliches Erscheinen auf ihrem Grundstück. Ein Gericht entschied jetzt: Den Angeklagten erwartet ein Jahr lang Freiheitsentzug. Laut der Informationen von TMZ habe Martinez darüber hinaus drei Jahre Bewährung bekommen – während derer er sich dem TV-Star nicht mehr als 90 Meter nähern darf. Diese Entscheidung bedeutet für Kylie große Erleichterung, da sie insbesondere um die Sicherheit ihrer Tochter Stormi besorgt war.

Ihre ältere Schwester Kendall (24) musste vor einigen Jahren eine ähnliche Erfahrung durchmachen. Denn das Supermodel hatte ebenfalls einen ungebetenen Gast auf ihrer Auffahrt. Als sie mit dem Auto nach Hause kam, folgte er ihr durch das Tor. Nachdem die 24-Jährige vor lauter Angst die Polizei gerufen hatte, wurde auch dieser Eindringling festgenommen.

