Diese zwei wirken einfach mega-glücklich! Nicole Kidman (52) und ihr Ehemann Keith Urban (52) gelten schon seit Langem als Vorzeige-Paar in Hollywood. Ende Juni dieses Jahres feierten die Schauspielerin und der Musiker ihren 13. Hochzeitstag. Jetzt haben die beiden wieder einen total verturtelten Auftritt auf dem roten Teppich absolviert: Bei den CMA Awards flanierten Nicole und Keith verliebt an den Fotografen vorbei!

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee die Country Music Association Awards verliehen. Zu diesem Anlass begleitete Nicole ihren Partner zu der Veranstaltung und wirkte an der Seite des Country-Sängers strahlend gelöst. Immer wieder suchte die 52-Jährige die Nähe des "The Fighter"-Interpreten. Keith schenkte seiner Frau zärtliche Blicke.

Vor Kurzen sprach Nicole in einem Interview offen über ihr Sexleben, denn ihr Liebster hatte in seinem Song "Gemini" Bettgeschichten preisgegeben. "Es ist peinlich, aber gleichzeitig ist es besser, als wenn er gesagt hätte: 'Gott, ich bin so gelangweilt. Gib dir Mühe, Nicole'", äußerte sich die Leinwand-Schönheit dazu.

Getty Images Nicole Kidman und Keith Urban

Getty Images Nicole Kidman und Ehemann Keith Urban

Getty Images Nicole Kidman und Keith Urban im April 2019

