Kurze Auszeit mit seiner kleinen Familien-Gang! Für Schauspieler John Travolta (65) stehen seine Kinder an erster Stelle. Spätestens seit dem Tod seines ältesten Sohnes Jett vor zehn Jahren, weiß der Grease-Darsteller, was im Leben wirklich zählt. Wann immer es möglich ist, verbringt er Zeit mit seinen Liebsten. Und hin und wieder gibt John über die sozialen Netzwerke auch einen Einblick in sein Privatleben. So auch hier: Mit seinen Kindern machte der 65-Jährige jetzt einen Ausflug in den Featherdale Wildlife Park in Sydney.

Auf seinem Instagram-Account zeigt der Familienvater ein süßes Souvenir-Bild mit seinem 8-jährigen Sohn Ben und seiner 19-jährigen Tochter Ella. Zusammen posieren sie neben einem putzigen Koala für die Kamera. Die von John noch zusätzlich geposteten Videos zeigen, dass die Familie dort einen vergnügten Tag verbracht hat. Neben den Koalabären standen nämlich auch noch Kängurus und Baby-Krokodile auf der Besuchs-Liste. Vor allem der Schauspieler hatte dabei offensichtlich Spaß, spielte den Tieren Songs vor und tanzte dazu.

Seine "An Evening with John Travolta"-Tour, bei der der Hollywood-Star mit seinen Fans über seine Karriere spricht, führte ihn nach Down Under. In Sydney und Melbourne konnten Fans seinen Erzählungen lauschen. Aber auch bei der Supanova Comic-Con in Adelaide und Brisbane konnten sich Johns Bewunderer ein Autogramm von ihm abholen.

Instagram / johntravolta John Travolta und seine Familie an Weihnachten 2018

Stefano Spaziani / Actionpress John Travolta beim 14. Filmfestival in Rom, Oktober 2019

Getty Images John Travolta, Schauspieler

