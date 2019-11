Blake Shelton (43) sahnt bei den CMA-Awards ab! Seit 2015 ist der Sänger glücklich an Musik-Kollegin Gwen Stefani (50) vergeben. Regelmäßig teilen die beiden ihre Liebe auch mit der Öffentlichkeit und turteln über die roten Teppiche der Welt. Nachdem sie bereis am Wochenende bei den People's Choice Awards kaum die Hände voneinander lassen konnten, zeigten sie sich auch bei der gestrigen Country-Musik-Ehrung total verliebt. Das private Glück konnte Blake mit dem Gewinn eines Preises krönen!

Mit seinem Song "God's Country" gewann der 43-Jährige die Auszeichnung für den besten Song des Jahres und durfte als erster Sieger des Abends den CMA-Award auf der Bühne entgegennehmen. Nachdem er seinen Erfolgs-Song performt hatte, konnte sich der Musiker von seiner Liebsten feiern lassen. Arm in Arm mit der Blondine strahle Blake in die Kameras. Während Gwen kürzlich bei einem Event noch auf einen Traum in Weiß gesetzt hatte, war sie dieses Mal passend zu Blakes dunklem Anzug in einem schwarzen, schulterfreien Kleid unterwegs. So happy wie sich die Turteltauben aktuell miteinander zeigen, können die Fans es kaum erwarten, bis endlich die Hochzeitsglocken läuten.

Bei den Choice Awards am vergangenen Sonntag heizte Gwen mit einem verdächtigen Klunker am Finger die Spekulationen um eine heimliche Trauung an. Im Gespräch mit E! News dementierte sie die Gerüchte aber: "Es mag sich zwar um einen echten Ring handeln, sogar einen echten Diamanten, aber es ist kein Ehering. Nein, nein." Wann es wirklich so weit sein wird, verriet die "Hollaback Girl"-Interpretin aber nicht.

Getty Images Sänger Blake Shelton

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton, 2017

Getty Images Sängerin Gwen Stefani und ihr Freund Blake Shelton

