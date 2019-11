Lamar Odom (40) und Sabrina Parr gönnen sich einen gemeinsamen Urlaub! Seit einigen Monaten ist der Basketballer nun glücklich an die Fitnesstrainerin vergeben – und die scheint es ihm schwer angetan zu haben: Vor wenigen Tagen machte der Ex-Mann von Khloe Kardashian (35) der Sportlerin einen Antrag! Nach ihrer Verlobung stürzten die beiden sich aber offenbar nicht gleich in die Hochzeitsplanung: Paparazzi erwischten die Turteltauben stattdessen jetzt bei einem Spaziergang in Miami!

Lamar und seine Sabrina liefen am vergangenen Mittwoch Händchen haltend durch die sonnige Stadt. Bei ihrem Ausflug präsentierten sich die beiden in legerer Kleidung: Der Ex-NBA-Star trug ein blaues T-Shirt zu einer bunten Shorts. Seine Partnerin schlüpfte in einen gestreiften Zweiteiler – und schmückte ihren Finger mit dem funkelnden Verlobungsring!

In ihre Beziehung brachten sowohl Lamar als auch Sabrina Kinder mit. Dennoch verriet der zweifache Vater im Oktober, dass er sich mit seiner Liebsten weiteren Nachwuchs wünsche: "Ich glaube, ich will noch mehr Babys. Am liebsten Zwillingsjungs, dann bin ich raus aus dem Spiel."

Instagram / lamarodom Lamar Odom und Sabrina Parr, 2019

AM / SplashNews.com / SplashNews Lamar Odom und Sabrina Parr in Miami, 2019

AM / Splash News / SplashNews Sabrina Parr mit ihrem Verlobungsring, 2019

