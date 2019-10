Er möchte mit seiner neuen Liebe eine Familie gründen! Im August teilte Lamar Odom (39) sein junges Glück mit seinen Fans: Er hat wieder eine neue Partnerin an seiner Seite! Mit der Personal Trainerin Sabrina Parr schwebt der Basketball-Spieler seither auf Wolke sieben. Und der 39-Jährige will am liebsten auch gleich Nägel mit Köpfen machen: Er wünscht sich Nachwuchs mit der Gesundheits-Coachin!

Lamar hat bereits zwei große Kinder: Seine erwachsene Tochter Destiny (21) und seinen 17-jährigen Sohn Lamar Jr. – beide stammen aus der Beziehung mit Liza Morales (40). Die Ehe mit Khloe Kardashian (35) blieb hingegen kinderlos. Die neue Flamme des NBA-Stars soll ihm nun aber weiteren Nachwuchs schenken – Lamar hat auch schon genaue Wünsche: "Ich glaube, ich will noch mehr Babys. Am liebsten Zwillingsjungs, dann bin ich raus aus dem Spiel", verriet er Us Weekly.

Ob seine Partnerin den gleichen Wunsch hegt? Immerhin ist sie bereits Mutter von zwei Kindern. Reality-TV-Star Lamar gibt sich jedoch optimistisch: "Ich glaube, sie hat auch Lust."

Getty Images Lamar Odom, Sportler

Photographer Group/MEGA Lamar Odom und Sabrina Parr

Instagram / getuptoparr Sabrina Parr, Personal Trainerin

