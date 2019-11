Happy Birthday, Prinz Charles! Der britische Thronnachfolger und Sohn von Queen Elizabeth II. (93) wurde am Donnerstag 71 Jahre alt. Zu diesem besonderen Anlass meldeten sich nicht nur unzählige Royals, um zu gratulieren – sondern auch Stars aus der Unterhaltungsbranche wie beispielsweise Sängerin Katy Perry (35). Selbstverständlich ließen es sich auch Charles' Söhne nicht nehmen, ihren Vater via Social Media zu ehren. Könnte es sogar sein, dass Prinz William (37) und seine Frau Kate (37) in ihrem Geburtstagsgruß eine geheime Botschaft versteckt haben?

"Wir wünschen dem Prinz von Wales alles Gute zum Geburtstag", heißt es auf dem offiziellen Instagram-Account von William und Kate mit einem Torten-Emoji. Außerdem veröffentlichen sie mehrere Bilder aus dem Leben des nun 71-Jährigen: Das erste Foto zeigt Charles zusammen mit seinem Enkel Prinz Louis (1) vergangenes Jahr. Danach folgt ein Schnappschuss von ihm und seinem Sohn William. Am interessantesten ist aber wohl das letzte Bild: Auf dem ist der Mann von Herzogin Camilla (72) mit seinen beiden Sprösslingen zu sehen – William und Harry (35). Ob William damit wohl allen Beteiligten die enge Bindung zu seinem Bruder ins Gedächtnis rufen möchte? Schließlich offenbarte Harry erst vor Kurzem, dass zwischen ihm und William eine gewisse Spannung herrschen würde.

Die Äußerung über mögliche Differenzen mit William machte der rothaarige Gatte von Herzogin Meghan (38) in der TV-Dokumentation Harry & Meghan: An African Journey: "Wir sind Brüder, wir werden immer Brüder sein. Wir sind im Moment nur auf verschiedenen Pfaden unterwegs." Sie hätten sowohl gute wie auch schlechte Tage erlebt – dies ändere aber nichts daran, dass sie nach wie vor zusammenhielten. "Ich werde immer für ihn da sein, und ich weiß, er wird immer für mich da sein", so Harry.

Chris Jackson / Getty Images Prinz Charles, Prinz Louis und Herzogin Kate

Chris Jackson / Getty Images Prinz William und Prinz Charles

Chris Jackson / Getty Images Prinz William, Prinz Charles und Prinz Harry

