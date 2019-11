Katy Perry (35) meldet sich zum besonderen Anlass! Die Sängerin wird am kommenden Samstag auf dem OnePlus Music Festival in Mumbai performen. Dabei ist sie derzeit nicht der einzige prominente Gast in Indien: Auch Prinz Charles (71) macht gerade eine Reise durch das Land und begegnete der "Roar"-Interpretin. Heute feiert das royale Mitglied seinen Geburtstag: Im Netz gratulierte Katy mit ganz persönlichen Worten!

"Glückliche 71 Jahre Königliche Hoheit", schrieb die Künstlerin bei Instagram. Das Foto zeigt die Blondine neben dem Geburtstagskind stehen. "Es war mir ein Vergnügen, ein wenig Zeit mit Ihnen und vielen brillanten indischen Köpfen zu verbringen", verriet die Beauty. Bei ihrem Treffen sprachen die Amerikanerin und der Brite unter anderem über Lösungen für saubere Energie. Den privaten Schnappschuss nutzte Katy nun, um den Prinzen an seinem Ehrentag zu beglückwünschen.

Bereits 2007 sorgte Prinz Charles mit dem British Asian Trust für eine Verbindung zwischen Großbritannien und dem asiatischen Raum. Das Vertrauen und der Kontakt zwischen den Ländern wird seit Jahren mit regelmäßigen Besuchen gepflegt. Für das royale Familienmitglied war es seine zehnte Indienreise.

Getty Images Katy Perry im Juli 2012

Anzeige

Splash News Katy Perry im November 2019

Anzeige

Getty Images Prinz Charles im Mai 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de