Bei ihrem Liebsten kommt Bindi Irwin (21) aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus! Im Juli verlobte sich die Tochter von "Crocodile Hunter" Steve Irwin (✝44) mit ihrem Langzeitfreund Chandler Powell. Dieser stellte ihr die Frage aller Fragen in den Gärten des Australia Zoos. Bevor die beiden vor den Altar schreiten, gab es nun erst mal einen anderen Grund zum Feiern: Bindi gratulierte ihrem Verlobten mit einem emotionalen Post zum 23. Geburtstag!

"Herzlichen Glückwunsch an die Liebe meines Lebens", schrieb die 21-Jährige auf Instagram. Dazu postete sie ein süßes Kuschelfoto der beiden. "Ich denke an die letzten sechs Jahre zurück, die wir zusammen verbracht haben – mit epischen Abenteuern, wundervollem Gelächter und einer unglaublichen Freundschaft. Chandler, danke, dass du du bist. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Ich kann es nicht abwarten, dich meinen Ehemann zu nennen", hieß es in ihrem bewegenden Beitrag weiter.

Die Hochzeitsvorbereitungen der beiden sind bereits in vollem Gange. An ihrem großen Tag soll es sich aber nicht nur um Bindi und Chandler drehen. Die Australierin gab bereits bekannt, dass auf ihrer Hochzeit auch ihr verstorbener Vater mit einer Zeremonie geehrt werden soll.

Bindi Irwin mit ihrem Verlobten Chandler Powell

Robert, Terri, Steve und Bindi Irwin im Jahr 2006

Chandler Powell und Bindi Irwin

