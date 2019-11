Wird die Entfernung zum Problem? Nicole und David stehen noch am Anfang ihrer Ehe: In der dritten Folge von Hochzeit auf den ersten Blick gaben sich die beiden das Jawort – ohne sich vorher zu kennen. Nun müssen die frisch Vermählten das nachholen. Dabei könnte es jedoch ein Hindernis geben: Die kaufmänni-sche Angestellte und der 27-Jährige wohnen nicht in derselben Stadt. Bei den "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten Cindy (31) und Alex führte dieser Umstand zu einer heftigen Diskussion. Stritten auch Nicole und David deswegen?

Die Blondine lebt in Düsseldorf, ihr Bräutigam in Breddorf – das ungefähr vier Stunden Fahrtzeit entfernt liegt. Wie gehen die beiden Reality-TV-Kandidaten damit um? "Wir führen aktuell eine Wochenendbeziehung", erklärten sie gegenüber Promiflash. Sie seien aber beide umzugsbereit, versicherten sie im Interview. Anders sieht es bei Cindy und Alex aus: Die Psychologiestudentin kann sich nicht vorstellen, Berlin zu verlassen, ihren Ehemann halten berufliche Verpflichtungen in Essen.

Doch inzwischen sind Cindy und Alex der Lösung ihres Problems ein Stückchen näher gekommen. "Wir haben den Rat der Experten angenommen und sind beide offener bzw. flexibler in Bezug auf dieses Thema geworden", sagten sie gegenüber Promiflash. Sie würden außerdem beide versuchen, die Heimat des anderen kennenzulernen.

