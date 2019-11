Wartet auf Bauer Michael etwa doch noch ein Happy End? Mit seiner ersten Wahl Conny hatte es jedenfalls nicht geklappt: Der Bauer sucht Frau-Single schickte die Bayerin nach Hause, nachdem er seine zunächst verprellte Bewerberin Carina einfach nicht vergessen konnte. Die neueste Folge der ländlichen Liebessuche zeigt nun: Michael möchte eine zweite Chance mit Carina. Also meldet er sich bei der Blondine und bittet sie, zu ihm zurückzukommen – und sie folgt seinem Ruf!

"Ich habe einen Riesenfehler gemacht. Ich habe auch Conny mitgeteilt, dass ich eben nur an dich gedacht habe oder nur an dich denke", erklärt Michael Carina während eines bewegenden Telefonats – doch die Österreicherin scheint zunächst skeptisch: "Und du bist dir wirklich sicher oder ist es in zwei Wochen wieder anders?" Der 30-Jährige verneint: "Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ich dich möchte." Trotz anfänglichem Zögern macht sich die Mutter einer Tochter daraufhin tatsächlich auf den Weg zurück zu Michael.

Auf seinem Hof im bayrischen Frankenland nimmt Michael seine Auserwählte mit einem XXL-Blumenstrauß in Empfang – und hält mit seiner Entschuldigung nicht lange hinterm Berg: "Als du weg warst, war ich nicht mehr ich. Als du gegangen bist, habe ich gewusst, das ist ein Fehler. Und jetzt, wo du da bist, ist das echt ein Traum. Ich hoffe, der Traum endet nie!" Zwar kann auch Carina ihr Strahlen nicht verbergen, bleibt jedoch weiterhin wachsam: "Ich finde es schön, dass du jetzt in der Position bist, mich überzeugen zu müssen. Das sind ja jetzt umgekehrte Verhältnisse."

TVNOW / Guido Engels Inka Bause und die Landwirte der 15. Staffel von "Bauer sucht Frau"

TVNOW Michael aus Bayern, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2019

TVNOW / Guido Engels "Bauer sucht Frau"-Moderatorin Inka Bause beim Scheunenfest 2019

