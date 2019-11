Conny muss allen Ernstes ihre Koffer packen! Bauer sucht Frau-Kandidat Michael konnte bisher nicht gerade mit seiner Entscheidungsfreude punkten. Eigentlich hatte der 30-Jährige längst sein Urteil gefällt: Er wollte die Hofwoche mit Conny weiterführen, Carina wurde von ihm nach Hause geschickt. Doch seine Wahl machte ihn schon nach kürzester Zeit nicht mehr glücklich – im Gegenteil! Plötzlich wollte Michael die Blondine zurück. Und tatsächlich: In der kommenden Folge serviert Michael Liebesanwärterin Conny eiskalt ab!

RTL zeigt die aufwühlenden Szenen bereits jetzt in einem Vorschau-Clip. "Ich glaube, ich werde Herzensbrecher genannt. Bin ich eigentlich nicht, aber die Gefühle kann man nicht steuern. Wenn man nicht liebt, bringt das auch nichts", begründet Michael darin seine Entscheidung. Conny scheint es kaum fassen zu können – zu rasant ist die Achterbahn der Gefühle: "Ich war schon verliebt. Und das tut mir einfach weh", gibt die Bayerin ganz offen und ehrlich zu.

Während der 27-Jährigen der Abschied sichtlich schwer fällt, bleiben bei Michael die Augen trocken. Ein gutes Zeichen, findet der Landwirt: "Wie Conny gegangen ist, ist überhaupt nicht so, wie als Carina gegangen ist. Also ich habe keine Träne vergossen. Das spricht auch sehr für sich." Vater Werner dagegen lässt seinen Gefühlen freien Lauf: "Ich habe dich in mein Herz geschlossen. Ganz tief", schluchzt der Rentner.

TVNOW / Guido Engels Inka Bause und die Singles der 15. Staffel von "Bauer sucht Frau"

TVNOW Michael aus Bayern, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2019

TVNOW / Guido Engels Inka Bause und die Landwirte der 15. Staffel von "Bauer sucht Frau"

