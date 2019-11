Am Donnerstagabend war es endlich so weit: Die erste Folge der neuen TV-Show Queen of Drags wurde ausgestrahlt! Gemeinsam mit Bill Kaulitz (30) und Conchita Wurst (31) sucht Model-Mama Heidi Klum (46) in dem schillernden Format die beste Drag Queen Deutschlands. Bereits in Episode eins ging es ganz schön wild, laut und kunterbunt zu und die Emotionen kochten mächtig hoch – die Sendung könnte ein echter Hit werden! Nun lautet natürlich die wichtigste Frage: Wie kam der Auftakt bei den Zuschauern an?

Die Promiflash-Umfrage, wie den Fans die erste Folge gefallen habe, zeigt: "Queen of Drags" polarisiert – das Ergebnis fiel beinahe 50:50 aus. Von 3.003 Stimmen insgesamt (Stand 15. November) fanden 52 Prozent (1.556 Votes) der Leser die erste Folge etwas langweilig und hatten sich mehr erhofft. Die restlichen 48 Prozent (1.447 Votes) hingegen fühlten sich prächtig von den Verwandlungskünstlerinnen unterhalten.

Auch auf dem Kurznachrichtendienst Twitter bildeten sich während der Sendung zwei Fronten. Während ein Nutzer beispielsweise jubelte: "Outing, homosexuelle Partnerschaften, Drag... Ich liebe es, dass diese Themen in der Primetime zur Sprache kommen", mäkelte ein anderer: "'Queen of Drags' ist echt flau. Wer will die Queens schon in einer Villa rumlaufen sehen?" Außerdem ein häufig genannter Kritikpunkt: Heidis neue Show sei ein Abklatsch des US-Hits "RuPaul's Drag Race" – nur sei das Original viel lustiger.

ProSieben Die "Queen of Drags"-Jury Heidi Klum, Bill Kaulitz und Conchita Wurst

© ProSieben / Martin Ehleben Die Juroren von "Queen of Drags" 2019

Bieber, Tamara/ActionPress Der Cast von "Queen of Drags" 2019 in Berlin

