Heidi Klums (46) Queen of Drags spaltet das Publikum! Seit Donnerstagabend geht es im TV kunterbunt zu. Die Model-Mama sucht zusammen mit Bill Kaulitz (30) und Conchita Wurst (31) die beste Drag Queen Deutschlands – glamouröse Auftritte, ein paar Zickereien und viele extravagante Looks sind da natürlich vorprogrammiert. Aber wie kommt das neue Show-Konzept bei den Zuschauern an? "Queen of Drags" polarisiert das Publikum!

Von Anfang an wurde Heidis neues Format mit "RuPaul's Dragrace" verglichen. Die Drag-Show feiert in den USA bereits seit Jahren riesige Erfolge – und ist für viele Fans die bessere Show: "'Queen of Drags' ist echt flau. Wer will die Queens schon in einer Villa rumlaufen sehen? Bei 'RuPaul's Dragrace' hat man sich in den ersten zehn Minuten einer Staffel schon schlapp gelacht. Hier nur Leere", meckerte zum Beispiel ein User auf Twitter.

Andere Zuschauer sind allerdings begeistert, wie offen das Format bestimmte Themen anspricht. "Outing, homosexuelle Partnerschaften, Drag... Ich liebe es, dass diese Themen in der Primetime zur Sprache kommen", freute sich ein anderer User. Was haltet ihr von "Queen of Drags"? Stimmt ab!

© ProSieben / Martin Ehleben Der Cast und die Jury von "Queen of Drags"

