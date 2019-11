Um Rihanna (31) ist es in den vergangenen Jahren musikalisch ziemlich ruhig geworden. Dennoch ließ es sich die Sängerin nicht nehmen, auch abseits des Musikbusiness Karriere zu machen. So ist die Unternehmerin und Künstlerin immer wieder gern gesehener Gast auf großen Events – wie vor wenigen Tagen erst: Bei einer Premiere stahl Rihanna großen Hollywood-Stars mit ihrem Kimono-Look doch glatt die Show!

Am Donnerstag war die 31-Jährige zu Gast bei der Filmpremiere von "Queen & Slim" in Los Angeles und verblüffte die Fotografen am roten Teppich mit einem ziemlich gewagten Outfit. In einem schwarzen Satin-Kleid mit offenherzigem Ausschnitt und einem ausladenden Beinschlitz flanierte die Beauty über den Red Carpet. Besonderer Hingucker: Der freie Blick auf ihr Brust-Tattoo! Mit diesem Style stellte die "We Found Love"-Interpretin schon fast die Schauspielerinnen Zendaya (23) und Natalie Portman (38) in den Schatten.

Erst kürzlich teilte die Musikerin ihren Fans, Freunden und Kollegen im Netz mit, dass sie sich eine kleine Auszeit gönnen wird. "Dieses Jahr war ein überwältigendes Jahr und ich werde an meiner Balance arbeiten", stellte sie in einem Instagram-Beitrag klar.

