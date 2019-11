YouTuberin Kisu erzählt ihren Fans, wie schnell die Kilos kurz nach der Geburt gepurzelt seien. Wenige Tage nachdem ihre Tochter Milena das Licht der Welt erblickt hatte, teilte die junge Mutter intime Fotos mit ihrer Community. Kisu zeigte in Unterwäsche, dass ihr Bauch noch so rund wie im sechsten Schwangerschaftsmonat war. Mittlerweile ist er sichtlich geschrumpft – und die Influencerin ihrem ursprünglichen Gewicht nahe.

"Es sind auch nur noch zwei Kilogramm bis zum Ausgangsgewicht", freut sich die Neu-Mama in ihrer Instagram-Story und stellt sich wieder in Dessous zur Schau. Eine kleine Wölbung ist zwar noch immer zu sehen, von ihrem Babybauch aber kaum eine Spur. "Ich hätte gedacht, mein Bauch bleibt länger", wundert sie sich in dem Beitrag und ist stolz auf ihren schnellen Gewichtsverlust.

Im zehnten Monat hatte Kisu in einem YouTube-Clip verraten, wie viel sie während der Schwangerschaft zugelegt hatte: "Ich bin jetzt im zehnten Monat und habe tatsächlich pro Monat ein Kilogramm zugenommen. Ich habe also zehn Kilogramm zugenommen."

Instagram / kisu Kisu mit ihrer Tochter

Anzeige

Instagram / kisu YouTube-Star Kisu

Anzeige

Instagram / kisu YouTube-Star Kisu

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de