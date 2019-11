Mini-Pocher ohne Namen? Vor wenigen Tagen krönten Oliver Pocher (41) und seine frisch angetraute Amira ihr Liebesglück mit dem ersten gemeinsamen Kind. Perfektes Timing für einen Comedian: Pochers jüngster Spross erblickte am 11.11., also zu Karneval das Licht der Welt. In einem Podcast verriet der glückliche Vater jetzt ein weiteres amüsantes Detail in Bezug auf sein Baby: Olis und Amiras Sohn hat bis jetzt noch gar keinen Namen!

In einer aktuellen Podcast-Folge von Messi & Ronaldo mit Kumpel Matze Knop (45) plauderte der 41-Jährige aus dem Baby-Nähkästchen und verriet, dass es damit noch ein kleines Problem gebe. "Wir haben keinen Namen, weil wir etwas überrascht worden sind von dem Kind – optisch. Wir hatten ein dunkleres Kind erwartet", gab der Comedian offen zu. Jetzt passe der eigentlich ausgesuchte Name nicht mehr zu seinem Nachwuchs.

Einmal in Plauderlaune gab der gebürtige Hannoveraner noch ein paar persönliche Erfahrungen aus dem Kreißsaal zum Besten. Während der Geburt sei er selbst sehr gelassen gewesen, doch als sein Sohnemann dann da war, hätten auch ihn die Gefühle übermannt: "Da fließen dann auch die Tränen, das ist total emotional," so Olli.

Instagram / amira_m.aly Die Hand des Babys von Oliver und Amira Pocher

Anzeige

Instagram / amira_m.aly Amira und Oliver Pocher, Juli 2019

Anzeige

Wehnert, Matthias / ActionPress Oliver Pocher, Comedian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de