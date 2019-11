Orlando Bloom (42) will mit Katy Perry (35) offenbar eine große Familie gründen! Seit Februar dieses Jahres sind der Schauspieler und die Musikerin verlobt und planen bereits die romantische Hochzeit. Neben ihrer Trauung träumt das Paar offensichtlich auch davon, gemeinsamen Nachwuchs zu bekommen – und wenn es nach dem Briten ginge, bliebe es nicht bei nur einem gemeinsamen Kind: Orlando möchte unbedingt mehrere Sprösslinge mit seiner Katy!

Im Interview mit dem Magazin Man About Town sprach der Fluch der Karibik-Star über die Zukunftspläne mit seiner Braut: "Ich möchte die Zeit mit meinen Freunden und meiner Familie, mit meinem Sohn, genießen – und ich möchte mehr Kinder haben!" Kinder – gleich mehrere also! Überstürzen wolle er es mit seiner Angebeteten aber nicht: "Wenn ich mich darauf einlasse, muss ich mir im Herzen sicher sein, was das bedeutet!"

Sollten die Bald-Eheleute wirklich demnächst Eltern werden, wäre es für Orlando das zweite Kind: Aus seiner Ehe mit Miranda Kerr (36) hat der Leinwand-Hottie bereits Sohnemann Flynn (8). Katy hingegen ist noch nicht Mutter.

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im August 2019

Getty Images Orlando Bloom, Schauspieler

ActionPress Orlando Bloom mit seinem Sohn Flynn

