Wow-Auftritt von Miyabi Kawai (45)! Erst wenige Wochen ist es her, dass die Stylistin überraschend die Trennung von ihrem Partner Manuel Cortez (40) bestätigte. Jahrelang gehörten sie zu den absoluten Traumpaaren der Branche – schlenderten gern verliebt gemeinsam über die Red Carpets. Beide besuchten jetzt dieselbe Veranstaltung in Berlin, diesmal allerdings getrennt voneinander. Doch das scheint Miyabi ganz und gar nicht zu tangieren. Im Gegenteil: Die Single-Lady strahlte über beide Ohren und sah einfach umwerfend aus.

Die 45-Jährige erschien in einem modernen, geblümten Kleid, das sie mit schwarzen Accessoires kombinierte. Und in ihrem Outfit machte die Brünette eine Wahnsinnsfigur. Das stellten auch prompt die Fans auf Instagram fest. Nachdem Miyabi ein paar Schnappschüsse des Abends auf ihrem Profil teilte, ließen die Komplimente nicht lange auf sich warten. Zahlreiche User hielten in den Kommentaren fest, dass die Fashion-Expertin einfach hervorragend aussehe und das Dress ihrer Figur unheimlich schmeichle. "Hast du abgenommen? Du siehst toll aus", schwärmte unter anderem ein Follower. Tatsächlich scheint sie in den vergangenen Wochen ein paar Kilo verloren zu haben – vor allem ihr Gesicht wirkt schmaler.

Ob auch Manuel einen Blick auf seine gut gelaunte und top gestylte Ex werfen konnte? Er war ebenfalls Gast beim Bunte New Faces Award Style, lief sogar, anders als Miyabi, über den roten Teppich. Ob sich die beiden während des Events über den Weg gelaufen sind, ist allerdings fraglich. Denn Miyabis Story zufolge schaute sie offenbar nur kurz zur After-Show-Party vorbei.

Instagram / miyabi.kawai Miyabi Kawai beim New Faces Award Style

Anzeige

Getty Images Miyabi Kawai bei der Mercedes Benz Fashion Week

Anzeige

AEDT / SplashNews.com Manuel Cortez beim New Faces Award Style

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de