Diese Nachricht überraschte am Mittwochmorgen: Miyabi Kawai (45) und Manuel Cortez (40) sind getrennt. Nach über 14 Jahren gemeinsamer Liebe beendete der Schauspieler die Beziehung zu der Modedesignerin. Während sich der Verliebt in Berlin-Star bereits in einem Interview zum Ende seiner Partnerschaft geäußert hatte, hielt sich Miyabi bislang zurück. Jetzt bricht die Berlinerin ihr Schweigen – und spricht erstmals über die plötzliche Trennung!

In ihrer Instagram-Story wendet sich Miyabi an ihre Fans. "Wir haben uns einvernehmlich getrennt nach fast 15 Jahren, auch wenn er der Initiator war", gibt die Brünette zu. Nichtsdestotrotz sei dies keine einfache Situation für sie. Man sei nicht plötzlich frei und es gehe einem auch nicht plötzlich super. "Das tut es nicht", betont Miyabi noch einmal.

Der einstige "Schrankalarm"-Star offenbart im Netz: "Es ist nicht schön, es tut weh und es braucht Zeit." Für Miyabi fühle es sich so an, als sei das alte Leben abrupt beendet, während das neue aber noch nicht begonnen habe. Hinsichtlich ihrer Trauerbewältigung hofft sie jetzt auf die Unterstützung ihrer Fans.

Instagram / miyabi.kawai Modedesignerin Miyabi Kawai

Matthias Nareyek/Getty Images Miyabi Kawai und Manuel Cortez beim Bunte New Faces Award 2017 in Berlin

Instagram / miyabi.kawai Miyabi Kawai

