Timur Ülker (30) verzückt seine Follower mit einem neuen Babyfoto! Vor einem Monat verkündete der GZSZ-Star, dass er und seine Lebensgefährtin Caroline Steinhof zum zweiten Mal Eltern geworden seien. Sein neugeborener Sohn heißt Ilay Kaan – für diesen Namen entschied sich das Paar spontan nach der Ankunft seines Sprosses. Nun gab Timur seinen Fans einen Einblick in das Leben als zweifacher Papa.

Auf Instagram veröffentlichte der Schauspieler nun ein neues Bild von sich und seinem Junior. Ilay scheint sich auf dem nackten Oberkörper seines Papas pudelwohl zu fühlen. Dazu schrieb Timur: ⁣"Die Zeit vergeht so unglaublich schnell. Bereits einen Monat ist es her, dass du das Licht der Welt erblickt hast, mein Sohn – fühlt sich aber eher wie ein Tag an." Aktuell würden Timur und sein Kind sich noch kennenlernen. Der glückliche Vater offenbarte zudem: "Mit jedem Tag wächst meine Liebe zu dir, mein Schatz." Das entging auch Timurs Fans nicht. "Merkt man total, wie stolz du auf deinen kleinen Sohn bist", meinte ein User.

Trotz seines Kinderglücks dreht der Nihat-Darsteller weiterhin für GZSZ und wurde am Set der Daily Soap offenbar mit einem niedlichen Geschenk zur Geburt seines Sohnes überrascht: Auf dem Foto trägt Ilay einen Strampler mit den Farben der Serie und der Aufschrift "Serienproduktion". "Deinen Body hast du von Daddys Arbeit bekommen", verriet Timur in dem Post.

