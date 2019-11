Kisu teilt alles mit ihrer Community – sogar intimste Augenblicke! Im Mai gab die YouTuberin bekannt, ihr erstes Kind zu erwarten. Daraufhin ließ sie ihre Fans nicht nur jeden Meilenstein ihrer Schwangerschaft miterleben, sondern gab ihnen auch detaillierte Einblicke in die komplizierte Geburt. So erzählte sie in einem Video, dass ihre Tochter mit einer Saugglocke auf die Welt geholt werden musste. Gegenüber Promiflash erklärte die frischgebackene Mama nun die Gründe für ihre Offenheit!

"Ich mich dazu entschieden, weil ich vieles einfach nicht wusste. Ich habe mich zwar belesen und theoretisch war ich auf alles vorbereitet." Aber alles noch mal von einer Person zu hören, der man schon länger folgt und mit der man sich eventuell identifizieren kann, sei etwas ganz anderes. Der Netz-Beauty selbst hätten Tipps von anderen Mami-Bloggern sehr geholfen. Diese Position wolle sie jetzt auch für ihre Follower einnehmen, betonte sie im Promiflash-Interview.

Bereits über 320.000-mal wurde Kisus Geburtsbericht auf YouTube angeklickt – deutlich häufiger als der Webstar es von seinen Videos gewohnt ist. Das zeige ihr, wie hoch der Bedarf für dieses Thema sei. "Am Beispiel meines Geburtsberichts kann man sehen: Jeder Körper ist so unterschiedlich, und ich möchte meiner Community meine Reise zeigen", bekundete die Influencerin.

Actionpress/ M Weber Kisu bei der Fashion Week in Berlin, Januar 2019

Instagram / kisu Kisu vor der Geburt ihrer Tochter im November 2019

Getty Images Kisu, YouTuberin

