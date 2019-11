Die Geburt ihres ersten Kindes hatte Kisu sich definitiv anders vorgestellt! Vor rund einer Woche erblickte Milena das Licht der Welt und ist schon jetzt der ganze Stolz ihrer Eltern. Eine entspannte Geburt hatte Kisu jedoch nicht: Die YouTuberin lag 30 Stunden in den Wehen – ihr Spross schaffe es einfach nicht alleine auf die Welt. Am Ende musste sogar eine Saugglocke eingesetzt werden.

Auf YouTube berichtete die 28-Jährige nun vom langen Geburtsvorgang und offenbarte, dass der Arzt nach 30 Stunden Wehen – drei Stunden davon in der Austreibungsphase – nur noch zwei Möglichkeiten gesehen habe, um Milena natürlich auf die Welt zu holen: Mithilfe einer Saugglocke oder eines Dammschnitts. Letzteres sei für Kisu jedoch auf keinen Fall infrage gekommen. "Bei der nächsten Presswehe habe ich dann richtig doll gedrückt und der Arzt hat in diesem Moment die Saugglocke am Kopf angebracht", erinnerte sie sich. Ihre starken Schmerzen seien der Netz-Beauty in diesem Moment egal gewesen. Letztendlich war der Einsatz des Instrumentes von Erfolg gekrönt: "Er hat gezogen und dann war der Kopf da. Dann musste ich noch mal pressen und dann war auch endlich der Körper draußen", erklärte Kisu weiter.

Nach der Geburt resümierte der Webstar: "Nie wieder in meinem Leben möchte ich so etwas erleben [...], aber ich bin froh, dass es mit der Saugglocke geklappt hat." Gleichzeitig erklärte Kisu, dass alle Schmerzen vergessen gewesen seien, als man ihr die Kleine auf die Brust gelegt habe. Später erfuhr sie dann auch, warum die Geburt so lange gedauert hatte: "Die Nabelschnur war viel zu kurz. Nach jeder Presswehe wurde sie wieder zurückgezogen." Mittlerweile sind Mutter und Kind zu Hause und erholen sich von den Strapazen der Geburt.

Actionpress/ United Archives GmbH Kisu bei der Glow 2018

Instagram / kisu Kisu vor der Geburt ihrer Tochter im November 2019

Instagram / kisu Kisu im September 2019

