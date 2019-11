Gerda Lewis (27) hat einen Anlass zum Feiern: Die amtierende Bachelorette wird 27 Jahre alt! An ihrem Ehrentag lässt sie die vergangenen Monate Revue passieren und kann ihr Glück kaum fassen. Zwar fand Gerda in der Kuppelshow nicht die große Liebe, darf sich durch die Rolle als Rosenverteilerin aber über etliche neue Kontakte freuen. Doch nicht nur denen gilt heute ein Dank: Gerda richtet diesen auch an ihre langjährigen Weggefährten.

"An diesem Geburtstag wünsche ich mir nichts, außer den Tag mit meinen wundervollsten Freunden und der Familie zu verbringen", schreibt Gerda auf Instagram. Man denke viel zu oft an das, was einem im Leben fehle, als an das, was man tatsächlich habe. "Heute möchte ich einfach nur dankbar sein. Dankbar dafür, dass ich gesund bin. Dafür, dass ich meine Träume verwirklichen kann. Dankbar, dass es meiner Familie und meinen Freunden gut geht", beteuert die Influencerin weiter in ihrem Post.

Zuletzt wendet sich Gerda an ihre Follower – die ihr ebenfalls sehr ans Herz gewachsen sind: "Dankbar, so eine tolle Community wie euch zu haben, die immer für mich da ist. Danke an euch alle!"

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, "Die Bachelorette" 2019

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis an ihrem 27. Geburtstag

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de