Isabel Gülck ist unter der Haube! Erst in der vergangenen Woche wurde das Geheimnis gelüftet, dass der Ballermann-Star, der unter dem Namen Isi Glück die feiernde Meute im Megapark regelmäßig zum Jubeln bringt, ihren Freund Carlos Lucio heiraten wird. Jetzt war es endlich so weit: Die Schlagersängerin und ihr Liebster haben bei einem rauschenden Fest Ja gesagt. In einem Traum aus Weiß schritt Isi an der Hand ihres Papas vor den Altar.

"So viele Emotionen, so viel Liebe und so viele Gefühle. Danke an alle, die an uns gedacht haben und diesen Tag einzigartig gemacht haben", freut sich die Blondine auf ihrem Instagram-Kanal über das Ehegelübde. Zu einer Bilderreihe, die das Paar während der Trauungszeremonie zeigt, gesteht sie, die Eindrücke der vergangenen Stunden erst einmal verarbeiten zu müssen. Bevor sie ihren frischgebackenen Ehemann küssen durfte, kullerten offenbar einige Tränchen über die Wangen der Malle-Bekanntheit. Auf einem Schnappschuss wischt sie sich diese mit der Hand aus dem Gesicht.

Warum sich die beiden für eine Hochzeit in der kalten Jahreszeit entschieden haben, hatte Isi kürzlich in einem Bild-Interview verlauten lassen: "Wir wollen die eigene Hochzeitsfeier ja auch genießen und dann soll alles passen." Die Vorbereitungen für die Traumparty hätten ihre Zeit gebraucht. Auf der Gästeliste für den großen Tag standen unter anderem ihre Schlagerkollegen Almklausi (49) und Ikke Hüftgold.

Instagram / isi_glueck Isi Glück wird von ihrem Vater zum Altar geführt

Instagram / isi_glueck Ballermann-Star Isi Glück und ihr Mann

Instagram / isi_glueck Isabel Gülck, Schlagerstar

