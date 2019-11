Dass Popstars schon mal zu spät auf die Bühne kommen, ist nichts Neues. Dass sie dafür aber ordentlich Ärger kriegen, und zwar nicht mit Konzertveranstaltern oder Geschäftspartnern, sondern mit ihren Fans, ist dann allerdings eher ungewöhnlich. Doch genau das passierte nun niemand Geringerem als Musikikone Madonna (61). Die Queen of Pop hat ordentlich Ärger mit einem Konzertbesucher – und das wegen eines Gigs, der bisher noch nicht einmal stattgefunden hat.

Madonna und die Veranstaltungsfirma Live Nation werden verklagt. Wie TMZ berichtet, reichte ein Mann namens Nate Hollander im August Klage ein. Der Grund: Er hat für das Konzert der Sängerin am 17. Dezember in Miami Beach, das um 20:30 Uhr beginnen sollte, Karten erworben. Nun aber wurde der Beginn auf 22:30 Uhr verschoben. In der Klage heißt es, Madonna sei auf ihrer Tour immer wieder unpünktlich gewesen, oft sogar zwei Stunden zu spät gekommen. Dass sie nun den Start der Show im Dezember zwei Stunden nach hinten verlegt – und das an einem Dienstagabend – sei für Nate "lächerlich". Der Fan erklärt, dass seine Tickets dadurch entwertet wurden.

Zudem habe sich der Veranstalter geweigert, ihm die 1.024,95 Dollar (umgerechnet 929,15 Euro), die er für drei Tickets gezahlt hat, zurückzuerstatten. Madonna selbst spielte darauf kürzlich während eines Konzerts an. "Es gibt etwas, das ihr verstehen müsst, und das ist, dass die Queen niemals zu spät ist", so das Onlineportal.

ZUMAPRESS.com / MEGA Madonna, Popstar

Getty Images Madonna beim Eurovision Song Contest 2019

Getty Images Madonna bei einem Live-Auftritt im Jahr 2016

