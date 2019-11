Dancing on Ice ist kein Zuckerschlecken – das kann auch Klaudia Giez (23) bestätigen! Zusammen mit Eislaufprofi Sévan Lerche schlitterte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin am gestrigen Abend zum ersten Mal über die eisige Tanzfläche der TV-Show. Allerdings hat das harte Training für ihre spektakuläre Choreo Spuren hinterlassen. Gegenüber Promiflash gibt Klaudia nach der Performance zu: Sie spürt ihre Füße nicht mehr.

"Ich hatte die Schlittschuhe mehrere Stunden an und die Füße sterben einfach wirklich ab", berichtet sie nach der Auftaktfolge im Gespräch mit Promiflash. Schon Stunden zuvor habe sie sich auf den Auftritt vorbereitet und ihre Füße in die engen Schlittschuhe gezwängt. Ausgezahlt haben sich die schmerzenden Füße auf jeden Fall – immerhin fuhr die Beauty mit 19 Punkten die höchste Jurywertung des Abends ein.

Während der Show wurde die 23-Jährige zudem mit einer besonderen Videobotschaft überrascht. Supermodel Heidi Klum (46) meldete sich bei ihrem Schützling und wünschte Klaudia mit K viel Erfolg. "Ich drücke dir die Daumen für ‘Dancing on Ice’. Du wirst das rocken, und: Bloß nicht auf die Fresse fallen!", gab sie ihr mit auf den Weg. Übergeben wurde der Clip von Papa Günther Klum höchstpersönlich.

Sat.1/ Willi Weber Sévan Lerche und Klaudia Giez bei "Dancing on Ice"

Sat.1/ Willi Weber Sévan Lerche und Klaudia Giez bei "Dancing on Ice" 2019

SAT.1/Willi Weber Günther Klum und Klaudia mit K bei "Dancing on Ice"

