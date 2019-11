Der Herbst kann auch richtig bunt sein! Internationale Stars wie Gigi Hadid (24), Schwester Bella (23) oder Sängerin Halsey (25) sind vor allem für ihre lässigen Streetstyles bekannt. Besonders das Victoria's Secret-Model experimentiert gern mit seinen Outfits und wagt sich regelmäßig an neue Trends heran – so auch zur grauen Jahreszeit: Gigi und andere VIPs setzen in diesem Herbst auf knallige Farben!

Mitte Oktober lichteten Paparazzi die 24-Jährige auf einer Straße in New York in einem Regenbogen-Mantel ab. Nur ein paar Tage später toppte Halsey diesen Look mit einem kompletten Batik-Outfit. Auch Gigis jüngere Schwester bedient sich gern ordentlich an der Farbpalette: Bella überraschte vor einem Monat in einem figurbetonten gelbrot gemusterten Cocktail-Kleid.

Vor Kurzem verblüffte Celine Dion (51) ebenfalls mit ihrer leuchtenden Garderobe. In einer türkisen Plüsch-Kombi erwischten Fotografen die Sängerin vor einem New Yorker Hotel. Ihren Oversize-Mantel hatte die "My Heart Will Go On"-Interpretin mit einem Rock, Schuhen, einer Strumpfhose und Tasche in der gleichen Farbe kombiniert.

SplashNews.com Gigi Hadid im Oktober 2019

SplashNews.com Bella Hadid in New York, Oktober 2019

SplashNews.com Celine Dion, Sängerin

SplashNews.com Sängerin Halsey im November 2019

SplashNews.com Model Gigi Hadid im Oktober 2019



