Bei der Fashion-Polizei dürften die Alarmglocken läuten! Celine Dion (51) machte in letzter Zeit immer mal wieder Schlagzeilen mit ihrer Figur. Fans sind ziemlich besorgt und finden, dass die Sängerin zu viel abgenommen habe. Doch nun dürfte etwas ganz anderes für Gesprächsstoff sorgen: ihr neuster Street-Style. Celine wurde vor wenigen Tagen mit einem fragwürdig blauen Outfit auf den Straßen New Yorks abgelichtet!

Paparazzi erwischten die 51-Jährige am Mittwoch mit einem Strahlen im Gesicht in Manhattan. In einer komplett blaufarbenen Kreation begrüßte die "My Heart Will Go On"-Interpretin einige Fans vor einem Hotel und schrieb fleißig Autogramme. Supporter der Musiklegende dürfte bei diesem Look sicher zweimal hingeschaut haben – denn nicht nur Mantel und Rock waren farblich aufeinander abgestimmt, auch Strumpfhose und Stiefel passten farbtechnisch genau zu dem schlumpfartigen Style.

Wollte Celine mit dieser voluminös geschnittenen Kombi etwa von ihrer Figur ablenken? Erst kürzlich hatte sich die Künstlerin gegen das anhaltende Bodyshaming gewehrt. "Ich war schon immer sehr dünn", rechtfertigte sich die Beauty und stellte klar, dass sie einfach nur viel Sport treibe: "Ich mache Ballett. Ich mache viel Stretching und trainiere, weil es meinem Geist, meinem Körper und meiner Seele hilft."

SplashNews.com Celine Dion, Sängerin

SplashNews.com Celine Dion im November 2019

Getty Images Celine Dion bei einer Fashion Show von Alexandre Vauthier in Paris

