Gehen die Fans von Taylor Swift (29) jetzt zu weit? Die Künstlerin wirft ihrem Manager und Inhaber des Musiklabels Big Machine Scooter Braun (38) vor, er habe sie Jahre lang gemobbt und nun verbiete er ihr sogar die Nutzung ihrer eigenen Songs. Tay Tay ging in ihrer Verzweiflung mit der Situation im Netz an die Öffentlichkeit – ein Fehler? Nun bekam das Label Morddrohungen!

Der Hauptsitz der Big Machine Label Group musste laut Entertainment Tonight am vergangenen Freitag vorzeitig geschlossen werden. Das Plattenlabel schloss seine Büros in Tennessee um 12:30 Uhr Ortszeit, nachdem Angestellte "direkte und feindliche Morddrohungen" erhalten hatten. Nachdem Taylor mit den Streitigkeiten an die Öffentlichkeit gegangen war, wurde behauptet, dass ihre Fans versucht hätten, "persönliche Kontaktinformationen und Adressen von Mitarbeitern des Unternehmens zu erlangen".

In ihrem Beitrag auf Twitter erzählte die "Shake it Off"-Interpretin ihren Fans, man habe ihr gesagt, sie solle ein gutes Mädchen sein und den Mund halten oder sie werde bestraft. Sie appellierte an andere Künstler, die bei Scooter unter Vertrag stehen, sich zu äußern.

