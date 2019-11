Herzogin Kate (37) beweist immer wieder ein gutes Händchen in Sachen Mode! Die Frau von Prinz William (37) kleidete sich in der Vergangenheit immer äußerst stilvoll. Damit ihr das gelingt, soll sich die dreifache Mutter unter die Arme greifen und ihre Kleidung von einer Stylistin passend abändern lassen. Ob sie nun erneut auf den Trick zurückgriff? Kate zeigte sich nun in einem Kostüm, das wie angegossen saß und ihre schmale Taille betonte!

Am Freitag eröffnete die Herzogin von Cambridge ein Kinder-Hospiz in Norfolk. Die Schirmherrin der Einrichtung präsentierte sich zu gegebenem Anlass in einem schicken lilafarbenen Outfit. Der Oscar de la Renta-Look bestand aus einem Tweed-Faltenrock und einer farblich passenden, geknöpften Jacke – die war in der Taille extra abgenäht und betonte dadurch Kates schlanke Figur.

Laut Mirror wurde das Hospiz mithilfe von Spendengeldern gebaut. Innerhalb von fünf Jahren konnten über elf Millionen Euro gesammelt werden. Bei der Eröffnung sprach Kate unter anderem mit einem Jungen, der an einer seltenen Chromosomenstörung leidet – und streichelte liebevoll dessen Teddybären.

Toby Melville/Empics / ActionPress Herzogin Kate bei der Eröffnung eines Kinderhospiz'

Herzogin Kate bei der Eröffnung eines Kinderhospiz'

Herzogin Kate bei der Eröffnung eines Kinderhospiz'

