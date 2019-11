Steht Herzogin Kate (37) bald im TV am Herd? Dass Prinz Williams (37) Frau es gerne total normal und unglamourös liebt, hat sie in der Vergangenheit bereits des Öfteren bewiesen. Nachdem sie sich bereits mehrfach in günstigen oder recycelten Looks in der Öffentlichkeit zeigte, shoppte sie für das Halloween-Fest ganz gemütlich mit ihren Kids im Supermarkt Kostüme. Jetzt wird sich Kate einmal mehr ganz natürlich und alltäglich zeigen: Für eine TV-Show stellt sich die Dreifach-Mama an den Herd.

Wie The Mirror berichtet, wird das Mitglied der königlichen Familie in der Vorweihnachtszeit im Fernsehen Gerichte zubereiten. Als erste royale Dame ist Kate dann zu Gast in Mary Berrys Weihnachts-Koch-Special. Die Herzogin und die Moderatorin kennen sich von verschiedenen Charity-Events und werden in der Fernsehsendung ein festliches Menü für Wohltätigkeitsarbeiter auf den Tisch zaubern. Mit Mary Berry, dem Aushängeschild der Show, steht Kate und den anderen teilnehmenden VIPs ein waschechter Profi zur Seite.

Erst kürzlich hatte sich Kate als Fan des britischen Fernsehens geoutet. Beim Besuch einer Obdachlosen-Organisation in London plauderte Ehemann William aus, dass Kate die britische Version von Let's Dance liebe. Kurz darauf verriet er außerdem, dass seine Gattin nicht die einzige Frau in der Familie sei, die auf das Format stehe: "Auch meine Schwiegermutter liebt es."

Getty Images TV-Star Mary Berry und Herzogin Kate

Getty Images Autorin Mary Berry und Herzogin Kate

Getty Images Prinz William bei einem Charity Event

