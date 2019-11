Daten sich Rafi Rachek (29) und Sam Dylan etwa schon seit Längerem? Nachdem der ehemalige Die Bachelorette-Teilnehmer sich bei Bachelor in Paradise als schwul geoutet hatte, bekam Promiflash Fotos zugespielt, die den Flirtshow-Kandidaten beim Knutschen mit einem anderen, nicht ganz unbekannten Herren zeigen: In Hamburg wurde Rafi bei einem innigen Kuss mit dem Kandidaten des TV-Formats "Prince Charming" abgelichtet. Erst wenige Stunden zuvor hatte der Kölner verraten, dass er sich mit einem Mann treffe.

"Ich habe da jemanden kennengelernt, aber ich gucke mal, ich bin offen, lass' mich einfach überraschen, mal schauen, auf was das hinausläuft", verriet der 29-Jährige beim Deutschen Bloggerpreis in Hamburg gegenüber Promiflash. Der Fitness-Liebhaber stellte klar, dass er aktuell auf keine Dating-Apps zurückgreifen müsse, weile er seinen Mr. Right möglicherweise schon gefunden habe. Klingt also ganz danach, als sei es ihm ernst mit seinem Date-Partner. Ob es sich dabei um Sam handelt, behielt Rafi in dem Interview noch für sich. Den Outfits der knutschenden Boys nach zu urteilen, fand die Kussszene aber nur kurze Zeit nach dem Gespräch statt.

Rafis Coming-out während der TV-Show kam für seine Fans ziemlich überraschend. Immerhin hatte er nicht nur um das Herz von Rosenverteilerin Nadine Klein (34) gekämpft, sondern auch bei "Bachelor in Paradise" immer wieder betont, ausschließlich auf Frauen zu stehen. "Mir ist einiges klar geworden und ich möchte nie wieder in meinem Leben Menschen belügen. Vor allem möchte ich mich selbst nicht mehr belügen", erklärte er kurz darauf in den emotionalen Szenen.

Promiflash Rafi Rachek und Sam Dylan 2019 in Hamburg

Hein Hartmann / Future Image/ ActionPress "Prince Charming"-Kandidat Sam Dylan

Promiflash Rafi Rachek und Sam Dylan 2019 in Hamburg

