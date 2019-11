Ist Nadine Klein von den ständigen Bachelorette-Kommentaren genervt? Sie ist eine der zehn Promis in der dritten Staffel von Dancing on Ice und wagte sich am vergangenen Freitag auf die Eisbahn. Die TV-Bekanntheit musste sich während der Show immer wieder Bemerkungen über ihre Zeit in der Kuppelshow und über ihr hübsches Äußeres anhören. Nadine erklärte gegenüber Promiflash, wie sie zu den ständigen Bemerkungen steht.

Nach der ersten Show am Freitagabend erklärte sie im Interview mit Promiflash, wie sie dazu steht, wenn sie als ehemalige Bachelorette vorgestellt und dies immer wieder zum Thema gemacht wird. "Es ist das, womit ich bekannt geworden bin. Ich bin jetzt auch nicht so bekannt, wie viele andere, die hier mitmachen. Man kennt mich als Bachelorette und ich habe auch kein Problem damit", verriet die 34-Jährige und sie habe die Zeit damals als Rosenverteilerin ja auch genossen.

"Dann muss ich ja die ganze Zeit sabbern", meinte beispielsweise ihr Partner Niko Ulanovsky über die Tatsache, dass er mit der Rosenlady zusammen über das Eis schlittern darf. "Hier steht eine wunderschöne Frau auf dem Eis, das ist aber auch die Schwierigkeit", bewertete Jurymitglied Daniel Weiss (51) die Performance und ließ scheinbar durchblicken, dass Aussehen nicht alleine ausreicht in der Show.

Getty Images Nadine Klein und Niko Ulanovsky bei "Dancing on Ice"

Instagram / nadine.kln "Dancing on Ice"-Kandidatin Nadine Klein

Getty Images Niko Ulanovsky und Nadine Klein

