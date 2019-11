Marlene Lufens (48) Outfit spaltet die Gemüter! Seit vergangenem Jahr zählt die brünette TV-Bekanntheit mit Daniel Boschmann (39) zum Moderatoren-Duo der Show Dancing on Ice. Wie die prominenten Teilnehmer schmeißen sich in der Regel auch die Hosts in Schale. Doch der heutige Look von Marlene sorgt bei den Zuschauern allerdings nicht für strahlende Gesichter – sie wird sogar mit dem Krümelmonster verglichen!

Heute Abend steht Marlene in einer Kombi aus kurzem Glitzerröckchen und einem royal-blauen, ärmellosen Federoberteil auf der Eisfläche – doch damit trifft sie leider nicht den Geschmack der "Dancing on Ice"-Fans auf Twitter: Der Vergleich mit dem blauen Keks-Liebhaber aus der Sesamstraße fällt nicht nur einmal. "Was habt ihr mit dem Krümelmonster gemacht und warum trägt Marlene Lufen sein Fell?", fragt sich ein verwunderter User.

Doch auch Marlenes Unterteil bekommt online sein Fett weg. "Wieso hat Marlene die Überreste einer Discokugel an", kritisiert ein Fan scharf den Kleidungsstil der Gastgeberin. An ihrem Job als Moderatorin haben die Zuschauer allerdings rein gar nichts zu bemängeln. Sie sei so angenehm professionell und trotzdem sympathisch, freut sich eine Userin im Netz.

AEDT/WENN.com Marlene Lufen bei den Duftstars in Berlin

Anzeige

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Marlene Lufen in der ersten "Dancing on Ice"-Liveshow 2019

Anzeige

Getty Images Marlene Lufen bei der 1Live-Krone in Bochum, 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de