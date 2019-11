Kleiner Schock zum Start der zweiten Dancing on Ice-Folge! Heute Abend treten die verbliebenen fünf Promi-Kandidaten an, die am Freitagabend bisher ihr Talent nur in einer Gruppen-Performance zeigen durften. Klaudia Giez (23) sicherte sich in der vergangenen Episode bereits einen Platz in der nächsten Runde. Doch nun sorgt das Model für besorgte Fans: Wie die Moderatoren Marlene Lufen (48) und Daniel Boschmann (39) direkt zu Beginn der heutigen Show verrieten, ist Klaudia beim Warm-up gestürzt!

Beim Warmlaufen für die zweite Live-Ausgabe habe sich die Germany's next Topmodel-Schönheit aufs Eis gelegt, so die Show-Hosts: "Klaudia mit K. ist gestürzt. Wir hoffen, dass sie später wieder auf dem Eis stehen wird", erklärte Marlene. Zum Glück muss das Model heute aber keine Einzelkür auf der spiegelglatten Fläche performen.

Klaudia meldete sich kurz darauf in ihrer Instagram-Story zu Wort: "Wenn ich mich wieder gesammelt habe, sag eich euch, was passiert ist. Ja, ich kann es kaum glauben. Zehn Minuten vor der Live-Show ist ein Unfall passiert. Ich bin fassungslos", berichtete sie. Darin sah man auch, was genau sie sich verletzt haben könnte: Sie kühlte ihre rechte Wade mit einem Kühlpad.

