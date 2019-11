Heute wurde es für Marc und Jessica ernst: In der vierten Folge von Hochzeit auf den ersten Blick stand endlich die arrangierte Trauung der zwei einsamen Herzen auf dem Plan. Bei ihrer allerersten Begegnung mit ihrem unbekannten Bräutigam trug die Friseurin ein schlichtes, ärmelloses Kleid, das ihre zahlreichen Armtattoos in den Vordergrund rückte. Während ihr Brautkleid klassisch ausfiel, überraschte Jessica mit der Wahl ihrer Fußbekleidung: Sie heiratete in weißen Turnschuhen!

Während die meisten Bräute zuerst ihre Robe kaufen und dann die passenden Schuhe dazu suchen, wählte die 29-Jährige den umgekehrten Weg. Sie hielt Ausschau nach einem Kleid, das mit ihren weißen Sneakern harmoniert. "Ich habe in feinster Kleinarbeit meine Schuhe mit Strass-Steinen verziert. Sie sehen wahnsinnig toll aus. Und ich möchte meinem zukünftigen Mann quasi als Hochzeitsgeschenk einen Couple-Look schenken", erklärte sie vor der Trauung. Sie hatte also auch weiße Turnschuhe für Marc im Gepäck und traf damit voll seinen Geschmack: "Das war das Beste, weil ich war dann so heilfroh, dass ich endlich meine Anzugschuhe ausziehen konnte. Das passt auch zu ihrer lockeren Art", kommentierte er das Geschenk zufrieden.

Marc war auch sonst mehr als begeistert von Jessica: "Als diese wunderschöne Frau durch die Tür gekommen ist, ist mir sofort ihr strahlendes Lächeln aufgefallen. Mir ist der Atem weggeblieben und ich war komplett überfordert mit der Situation", berichtete er nach dem Jawort.

