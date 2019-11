Gibt es für dieses ehemalige Bachelor in Paradise-Paar etwa doch noch Hoffnung? In der Kuppelshow für übrig gebliebene Bachelor- und Bachelorette-Kandidaten knisterte es zwischen Jade Übach und Filip Pavlovic (25) zunächst ziemlich. Nach ersten Annäherungen und einem romantischen Date erlosch bei dem Hamburger die Liebesflamme allerdings auch schon wieder. Er nahm die Rose der Blondine zwar an, um weiterhin in dem TV-Format bleiben zu können – eine Folge später trat er dann aber freiwillig die Rückreise an. Jetzt scheint Filip die Entscheidung jedoch zu bereuen: Er wünscht sich eine zweite Chance, um die Kölnerin kennenlernen zu können!

"Ich wäre auf jeden Fall nicht abgeneigt, mich noch mal in aller Ruhe mit ihr zu treffen, über alles zu reden", verriet er nach seinem Ausscheiden aus der Show im RTL-Interview. Erst als er seinen Auftritt im Fernsehen gesehen habe, habe er wirklich realisiert, wie extrem sein Verhalten gewesen sei. "Das, was sie mir gegeben hat, hab ich, glaube ich, noch nie von einer Frau gekriegt", stellte er im Nachhinein fest. Er sei enttäuscht von sich selbst, dass er Jade so wenig zurückgegeben habe.

Ob Jade ihrem Auserwählten Filip noch eine zweite Chance geben wird? Dieser hatte zuletzt in einem heftigen Streit mit Show-Kandidatin Janina Celine Jahn (25) den Ärger der Rosen-Girls auf sich gezogen und zusätzlich zugegeben, dass sein Herz noch an einer Dame in seiner Heimat hängt. Jade hat aktuell allerdings auch noch die Möglichkeit, in der Fernseh-Sendung ihren Mr. Right zu finden.

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, TV-Bekanntheit

Instagram / jadebritani Jade Übach, Influencerin

TVNOW Janina Celina Jahn, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

