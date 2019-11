Sie ist das neue Biest am Fürstenhof: Ab voraussichtlich dem 10. Dezember wird Ex-Rote Rosen-Darstellerin Anna Lena Class bei Sturm der Liebe als Nadja Holler zu sehen sein. In ihrer Charakterbeschreibung wird die Dunkelhaarige als Intrigantin beschrieben, die über Leichen gehen würde. Außerdem will sie die Affäre zu Tim (Florian Frowein, 31) wieder aufnehmen, weil er der Erbe eines Vermögens ist. Hat Anna Lena trotzdem Parallelen zwischen sich und ihrer Sturm-Rolle entdeckt?

Promiflash hat bei der Schauspielerin nachgehakt! "Wie Nadja liebe ich alles, was 'schön' ist", sagte sie dazu im Interview. Das sei typisch für Sternzeichen Waage, führte sie weiter aus. "Für mich muss schön aber nicht gleich teuer sein", erklärte sie darüber hinaus. Vor ihr gab es schon viele "Biester", die im Fünf-Sterne-Hotel der Serie Unruhe gestiftet haben. Eine Favoritin unter ihren Vorgängerinnen hat die Münchnerin allerdings nicht – und zwar aus gutem Grund: "Alle Biester waren toll! Sonst wäre der Sturm nicht so erfolgreich, wie er ist", erklärte sie.

Anna Lena ist ein alter Hase im TV-Geschäft: Sie war bereits zwischen 2006 und 2009 in "Rote Rosen" zu sehen. Außerdem spielte sie 2010 ein Jahr bei Marienhof mit und von 2014 bis 2015 war sie Teil des Unter uns-Casts. Freut ihr euch auf die neue Sturm-Intrigantin? Stimmt ab!

ARD / Christof Arnold Anna Lena Class und Franz-Xaver Zeller in einer Szene von "Sturm der Liebe"

ARD / Christof Arnold Anna Lena Class als Nadja Holler bei "Sturm der Liebe"

ARD / Christof Arnold Anna Lena Class und Florian Frowein in einer Szene von "Sturm der Liebe"

