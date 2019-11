Die ungewöhnlichen Schuhe der Braut kommen bei den Fans richtig gut an! In der gestrigen Folge von Hochzeit auf den ersten Blick gaben sich Jessica und Marc das Jawort. Bei ihrer allerersten Begegnung im Standesamt überraschte die Friseurin die Zuschauer mit einem außergewöhnlichen Detail unter ihrem weißen Rocksaum: Sie trug Turnschuhe zu ihrem Brautkleid – und die Promiflash-Leser feiern die Sneakers!

In einer Umfrage (Stand: 18. November 2019, 8:50 Uhr) sind sich die Fans einig – sie halten die lässigen Treter für richtig cool. 3.717 von 3.966 Usern (93,7 Prozent) sind der Meinung, dass dieser Look am besten zu Jesse passe. Nur 249 (6,3 Prozent) Fans sind mit den Brautschuhen nicht einverstanden. Für sie seien die Sneakers ein absolutes No-Go.

Jessis sportliches Schuhwerk hatte aber auch eine ziemlich niedliche Bedeutung. "Ich habe in feinster Kleinarbeit meine Schuhe mit Strass-Steinen verziert. Sie sehen wahnsinnig toll aus. Und ich möchte meinem zukünftigen Mann quasi als Hochzeitsgeschenk einen Couple-Look schenken", erzählte sie vor der Trauung. Der Bräutigam fand diese Geste toll.

SAT.1 / Christoph Assmann Collage: Marc und Jessica bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

SAT.1 / Christoph Assmann Jessica und Marc bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

SAT.1 / Christoph Assmann Marc und Jessica, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de